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В России предложили заблокировать TikTok

В России предложили заблокировать TikTok Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Роскомнадзору рассмотреть блокировку TikTok в России.
В регионе
16 апреля 2024 г. 16:43
В России предложили заблокировать TikTok

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Роскомнадзору рассмотреть блокировку TikTok в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эксперты считают, что российские соцсети за счет этого нарастят аудиторию примерно на 30 млн человек - столько сейчас составляет аудитория российского сегмента приложения. Регулятор уже принял обращение и рассмотрит его до 8 мая.

Приложение TikTok в России сейчас работает, но доступны лишь видеоролики уже двухлетней давности. Как напоминается в обращении АППСИМ, блогеры вместе с этим лишились доходов от просмотров.

"Фактически, все, что делает данная площадка в России на сегодняшний день, это оттягивает пользователей от отечественных платформ, которые пришли на смену TikTok", - считают в объединении.

Ассоциация просит проверить TikTok на предмет локализации данных пользователей (закон "О персональных данных"), поскольку соцсеть по-прежнему дает смотреть видео и оставлять под ними комментарии.

В случае выявления нарушений ассоциация просит Роскомнадзор рассмотреть применение "высшей меры наказания" - блокировку на территории РФ. "Блокировка позволит российским соцсетям коротких видео, таким как "VK видео", Yappy, "Дзен" и другим, нарастить свою аудиторию на 30 млн человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит, больше возможностей для заработка", - подытожили в АППСИМ.

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