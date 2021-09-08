В России перевернулось судно, есть погибший и пропавшие без вести

В Баренцевом море судно перевернулось у берегов Мурманской области (Россия), в результате происшествия погиб один человек, еще трое пропали без вести.

В Баренцевом море судно перевернулось у берегов Мурманской области (Россия), в результате происшествия погиб один человек, еще трое пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, одного человека удалось спасти. По предварительным данным, утром 7 сентября катер отправился в море – собравшиеся на нем товарищи собирались отдохнуть и порыбачить.

Однако катер с пятью жителями города Заполярного в какой-то момент перевернулся.

Вечером одного из пострадавших удалось обнаружить возле бухты Долгая Щель - он размахивал руками и просил о помощи.

При помощи вертолета забрали мужчину с признаками переохлаждения отправили в Мурманск на вертолете.