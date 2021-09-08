О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России перевернулось судно, есть погибший и пропавшие без вести

В России перевернулось судно, есть погибший и пропавшие без вести В Баренцевом море судно перевернулось у берегов Мурманской области (Россия), в результате происшествия погиб один человек, еще трое пропали без вести.
В регионе
8 сентября 2021 г. 02:18
В России перевернулось судно, есть погибший и пропавшие без вести

В Баренцевом море судно перевернулось у берегов Мурманской области (Россия), в результате происшествия погиб один человек, еще трое пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, одного человека удалось спасти. По предварительным данным, утром 7 сентября катер отправился в море – собравшиеся на нем товарищи собирались отдохнуть и порыбачить.

Однако катер с пятью жителями города Заполярного в какой-то момент перевернулся.

Вечером одного из пострадавших удалось обнаружить возле бухты Долгая Щель - он размахивал руками и просил о помощи.

При помощи вертолета забрали мужчину с признаками переохлаждения отправили в Мурманск на вертолете.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiyada balıqçı kateri qəzaya uğrayıb, ölən və itkin düşənlər var

Самое важное

Объявлен состав временного правительства Афганистана
Объявлен состав временного правительства Афганистана
7 сентября 2021 г. 18:59
Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта
Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта
7 сентября 2021 г. 14:28
В Азербайджане в особых случаях можно вакцинировать подростков 16-18 лет
В Азербайджане в особых случаях можно вакцинировать подростков 16-18 лет
7 сентября 2021 г. 10:00
Госкомитет выразил отношение к отчету Комиссии США по религиозной свободе об Азербайджане
Госкомитет выразил отношение к отчету Комиссии США по религиозной свободе об Азербайджане
6 сентября 2021 г. 17:33
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
3 сентября 2021 г. 16:20
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
3 сентября 2021 г. 15:40
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi