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В России опрокинулся рейсовый автобус, есть погибшие и раненые

В России опрокинулся рейсовый автобус, есть погибшие и раненые В Рязанской области опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волгоград.
В регионе
25 декабря 2020 г. 08:28
В России опрокинулся рейсовый автобус, есть погибшие и раненые

В Рязанской области опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волгоград.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В результате ДТП пострадали 15 человек, из них три человека погибли", - сказали в пресс-службе.

По словам руководителя территориального Центра медицины катастроф Сергея Кузьминова, среди пострадавших трое детей. Он отметил, что 11 человек госпитализированы, трое находятся в реанимации, в том числе ребенок десяти лет в тяжелом состоянии. "У пострадавших травмы разной степени тяжести", - добавил он.

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