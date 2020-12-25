В России опрокинулся рейсовый автобус, есть погибшие и раненые

В Рязанской области опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волгоград.

В Рязанской области опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волгоград.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В результате ДТП пострадали 15 человек, из них три человека погибли", - сказали в пресс-службе.

По словам руководителя территориального Центра медицины катастроф Сергея Кузьминова, среди пострадавших трое детей. Он отметил, что 11 человек госпитализированы, трое находятся в реанимации, в том числе ребенок десяти лет в тяжелом состоянии. "У пострадавших травмы разной степени тяжести", - добавил он.