В России нерабочие дни из-за коронавируса продлены до конца апреля

"Нерабочая неделя позволила нам выиграть время для упреждающих действий, наращивания ресурсов системы здравоохранения для борьбы с инфекцией. Нам в целом пока удается оградить людей старших поколений, не допустить вспышки в детсадах, школа, вузах".

Как передает российское бюро Report, об этом в своем обращении заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что угроза все еще сохраняется: "Пик эпидемии в мире не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим приятно решение сохранить режим самоизоляции до конца месяца с сохранением зарплаты.



У нас очень большая страна с разной плотностью населения. В Москве переломить ситуацию несмотря на принимаемые меры пока не удается".



Отметим, что за последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах. Зафиксировано шесть летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 45 человек.



Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.



По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 215 514 человек.