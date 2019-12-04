В России неизвестный открыл стрельбу на улице, погиб один человек

В Перми мужчина открыл стрельбу на улице, погиб один человек, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщили в краевом СК, инцидент произошел сегодня рано утром в Орджоникидзевском районе. Нападавший — пятидесятилетний ранее судимый местный житель. Будучи пьяным, он вооружился охотничьим ружьем и сначала стрелял в квартире.

Потом он вышел на улицу, где ранил прохожего и убил женщину. Установлено, что у него не было разрешения на хранение оружия.

Возбуждены уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Стрелявший находится под стражей, раненого госпитализировали.