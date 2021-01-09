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В России люди и дома остались под снежной лавиной

В России люди и дома остались под снежной лавиной Семья из четырех человек найдена живой после схода лавины на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в российском городе Норильск
В регионе
9 января 2021 г. 00:32
В России люди и дома остались под снежной лавиной

Семья из четырех человек найдена живой после схода лавины на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в российском городе Норильск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах.

"Семья из четырех человек найдена после схода лавины", - сказал собеседник агентства, не уточнив, были ли они спасены из-под снега или в момент схода лавины не находились в домике.

"Из-под лавины самостоятельно выбрались еще двое, поисковая операция продолжается", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что в город Норильск в Красноярском крае России сошла лавина. В результате под снежными завалами остались пять домов, в которых в то время находилось несколько человек. На место происшествия направили 50 сотрудников и 3 единицы техники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

23:31

В городе Норильске Красноярской области России лавина, сошедшая в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", завалила пять домиков с людьми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным МЧС России, под лавину попали пять домов.

"Лавина сошла около Норильска, под снегом, предварительно, находятся пять человек, включая двоих детей", - говорится в информации.

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