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    ​В России количество браков с иностранцами увеличилось в два раза

    Лидируют в списке таджики, на втором месте азербайджанцы

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Свердловской области в два раза увеличилось количество браков с гражданами иностранных государств.

    По сообщениям Report, как сообщила в уральском региональном пресс-центре ТАСС начальник областного управления ЗАГС Татьяна Кузнецова, лидируют в списке граждане Таджикистана.

    "Самое большое количество межнациональных браков зарегистрировано с гражданами Таджикистана - 712 браков. В 2013-м их было только 289. На втором месте Азербайджан - 388 браков, на третьем - Узбекистан - 239 браков. Всего в 2014 году мы зарегистрировали 2256 браков с гражданами иностранных государств. В 2012 году таких свадеб было 1038, таким образом, мы фиксируем рост в два раза", - рассказала журналистам Кузнецова.

    Она затруднилась в оценке причин такого роста.

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