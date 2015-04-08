​В России количество браков с иностранцами увеличилось в два раза

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Свердловской области в два раза увеличилось количество браков с гражданами иностранных государств.

По сообщениям Report, как сообщила в уральском региональном пресс-центре ТАСС начальник областного управления ЗАГС Татьяна Кузнецова, лидируют в списке граждане Таджикистана.

"Самое большое количество межнациональных браков зарегистрировано с гражданами Таджикистана - 712 браков. В 2013-м их было только 289. На втором месте Азербайджан - 388 браков, на третьем - Узбекистан - 239 браков. Всего в 2014 году мы зарегистрировали 2256 браков с гражданами иностранных государств. В 2012 году таких свадеб было 1038, таким образом, мы фиксируем рост в два раза", - рассказала журналистам Кузнецова.

Она затруднилась в оценке причин такого роста.