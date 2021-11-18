В России из-за отравления метанолом пострадали 14 человек

Число пострадавших из-за отравления метанолом в Татарстане (Россия) увеличилось до 14.

Число пострадавших из-за отравления метанолом в Татарстане (Россия) увеличилось до 14.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в московскую больницу была доставлена девушка с признаками отравления.

"В одну из больниц Москвы госпитализировали девушку, которая накануне на дне рождении приятеля отравилась метанолом в Казани", - говорится в сообщении минздрава Татарстана.

По данным медиков, во вторник в одну из больниц Казани поступили 13 человек с диагнозом "токсическое действие метанола", трое из них - в реанимационном отделении, одна из девушек в коме. Это пациентка 2002 года рождения, она из Башкирии. У остальных 12 пациентов, которые находятся в больнице Казани, наблюдается положительная динамика.