В России арестован замглавы Федерального казначейства по делу о мошенничестве

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Хорошевский суд Москвы санкционировал арест заместителя руководителя Федерального казначейства РФ Сергея Гуральникова и трех его предполагаемых сообщников по делу о мошенничестве, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"По ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении замруководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова, безработного Сергея Павлова, председателя совета директоров ЗАО "Сириус", а также гендиректора этой компании Александра Литвинова", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Лицарева.

Согласно статье УК, фигурантам дела вменяется мошенничество на сумму не менее 1 млн рублей.