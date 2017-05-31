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    В России арестован замглавы Федерального казначейства по делу о мошенничестве

    Хорошевский суд Москвы санкционировал арест Сергея Гуральникова и трех его сообщников

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Хорошевский суд Москвы санкционировал арест заместителя руководителя Федерального казначейства РФ Сергея Гуральникова и трех его предполагаемых сообщников по делу о мошенничестве, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "По ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении замруководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова, безработного Сергея Павлова, председателя совета директоров ЗАО "Сириус", а также гендиректора этой компании Александра Литвинова", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Лицарева.

    Согласно статье УК, фигурантам дела вменяется мошенничество на сумму не менее 1 млн рублей.

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