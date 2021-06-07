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В Роскосмосе похитили миллионы, предназначенные для отправки астронавтов на МКС

В Роскосмосе похитили миллионы, предназначенные для отправки астронавтов на МКС В Роскосмосе похитили более 8 млн рублей, предназначенных для отправки астронавтов из США на Международную космическую станцию (МКС)
В регионе
7 июня 2021 г. 10:18
В Роскосмосе похитили миллионы, предназначенные для отправки астронавтов на МКС

В Роскосмосе похитили более 8 млн рублей, предназначенных для отправки астронавтов из США на Международную космическую станцию (МКС). Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", эта информация была опубликована в данных антикоррупционного расследования Следственного комитета.

Отмечается, что главы компании "Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами" (ЦТП) и ракетно-космической корпорации "Энергия" через субподрядчиков вывели средства госконтракта.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, подрядчик — ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ), должен был помочь доставить астронавтов на космическую станцию. Некоторыми задачами должен был заняться ЦТП, но работы впоследствии производились фиктивно, что способствовало к похищению указанной суммы.

Следствие считает, что к махинациям могут иметь отношение бывшие топ-менеджеры РКК "Энергия" Олег Волков и Николай Черленяк, которые скрываются от российского правосудия за рубежом.

Следственный комитет квалифицирует данные махинации как хищение в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Ранее Московское управление Следственного комитета России завершило расследование хищения более 1 млрд рублей при поставках электроники для научно-энергетического модуля, установленного на МКС.

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Версия на азербайджанском языке “Roskosmos”dan 8 milyon rubladək vəsait oğurlanıb

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