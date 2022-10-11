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В результате ракетных ударов по Украине погибли 19 человек, ранены 105

В результате ракетных ударов по Украине погибли 19 человек, ранены 105 Вследствие вчерашней массированной ракетной атаки украинских городов погибло уже 19 человек, еще 105 получили ранения.
В регионе
11 октября 2022 г. 10:11
В результате ракетных ударов по Украине погибли 19 человек, ранены 105

Вследствие вчерашней массированной ракетной атаки украинских городов погибло уже 19 человек, еще 105 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В результате обстрела в 12 областях и Киеве возникло более 30 пожаров, которые силами ГСЧС ликвидированы.

Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

По информации энергетиков, восстановлено электроснабжение до 3 571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

К тушению пожаров и аварийно-спасательных работ привлекались более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyanın Ukraynaya raket hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 19-a çatıb, 105 nəfər yaralanıb

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