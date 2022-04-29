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В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода"

В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.
В регионе
29 апреля 2022 г. 13:03
В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка Радио Свобода

В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил ее коллега Александр Демченко.

По его словам, Гирич находилась в жилом доме, в который попал снаряд. Тело женщины было обнаружено под обломками сегодня утром.

Накануне сообщалось о минимум двух ударах по Киеву. Киевские власти сообщали, что одна из ракет попала в 25-этажный жилой дом в Шевченковском районе. В результате ранения получили 10 человек. Сегодня мэр Киева сообщил, что из-под завалов достали тело одного погибшего.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко пояснил, что российские военные запустили сразу три ракеты по одной цели одновременно, чтоб их было сложно сбить. "Одну из ракет, направленную на Киев, удалось перехватить нашему ПВО", – сказал он.

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Версия на английском языке Radio Liberty reporter dies in Kyiv missile attack
Версия на азербайджанском языке “Azadlıq Radiosu”nun əməkdaşı Kiyevdə həlak olub

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