В результате аварии на автодороге Анкара - Стамбул погибли 4 человека, еще 13 пострадали
В регионе
- 04 апреля, 2026
- 11:43
В Турции в результате аварии с участием частного городского автобуса на автодороге Анкара - Стамбул в населенном пункте Сарай четыре человека погибли, еще 13 получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, автобус на полном ходу врезался в конструкцию пешеходного моста.
Сразу после случившегося к месту аварии были экстренно направлены бригады медиков.
Пострадавших оперативно эвакуировали и доставили в ближайшие медицинские учреждения на каретах скорой помощи.
