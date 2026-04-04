В результате аварии на автодороге Анкара - Стамбул погибли 4 человека, еще 13 пострадали

В Турции в результате аварии с участием частного городского автобуса на автодороге Анкара - Стамбул в населенном пункте Сарай четыре человека погибли, еще 13 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, автобус на полном ходу врезался в конструкцию пешеходного моста.

Сразу после случившегося к месту аварии были экстренно направлены бригады медиков.

Пострадавших оперативно эвакуировали и доставили в ближайшие медицинские учреждения на каретах скорой помощи.