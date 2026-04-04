    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Ankarada avtobusun piyada keçidinə çırpılması nəticəsində ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

    Region
    • 04 aprel, 2026
    • 13:20
    Ankarada avtobusun piyada keçidinə çırpılması nəticəsində ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

    Türkiyənin paytaxtı Ankarada marşrut avtobusunun piyada keçidinə çırpılması nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, xəsarət alanların sayı 15-ə yüksəlib.

    Türkiyənin paytaxtı Ankarada marşrut avtobusu piyada keçidinə çırpılıb.

    "Report" NTV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə Kahramankazan rayonunda baş verib.

    Qəza nəticəsində, ilkin məlumata görə, dörd nəfər həyatını itirib. Daha 13 nəfər xəsarət alıb.

    Ankara Yol qəzası
    Foto
    В результате аварии на автодороге Анкара - Стамбул погибли 4 человека, еще 13 пострадали
    Foto
    Four dead, 13 injured after bus crashes into overpass in Türkiye

    Son xəbərlər

    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti