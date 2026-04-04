Ankarada avtobusun piyada keçidinə çırpılması nəticəsində ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB
Region
- 04 aprel, 2026
- 13:20
Türkiyənin paytaxtı Ankarada marşrut avtobusunun piyada keçidinə çırpılması nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, xəsarət alanların sayı 15-ə yüksəlib.
Türkiyənin paytaxtı Ankarada marşrut avtobusu piyada keçidinə çırpılıb.
"Report" NTV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə Kahramankazan rayonunda baş verib.
Qəza nəticəsində, ilkin məlumata görə, dörd nəfər həyatını itirib. Daha 13 nəfər xəsarət alıb.
