В рамках форума "Центральная Азия-Республика Корея" в Ташкенте обсудили развитие связей

Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым приняла участие в 14-ом Форуме сотрудничества "Центральная Азия - Республика Корея", который состоялся в Душанбе на уровне руководителей внешнеполитических ведомств диалога 5+1

Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым приняла участие в 14-ом Форуме сотрудничества "Центральная Азия - Республика Корея", который состоялся в Душанбе на уровне руководителей внешнеполитических ведомств диалога 5+1.

Как передает Report, в повестку нынешнего форума были включены четыре темы – сотрудничество в области лесного хозяйства, "зеленой" энергетики, здравоохранения и цифровых технологий.

Главы делегаций также обсудили вопросы дальнейшего плодотворного сотрудничества между странами Центральной Азии и Республикой Корея с учетом последствий пандемии, региональных и глобальных процессов.

Глава МИД Туркменистана в своем выступлении отметил важную роль активизации политико-дипломатического взаимодействия государств данного формата на международной арене.

Мередов отразил деятельность Туркменистана по всем аспектам повестки нынешней встречи. Отдельно отмечен вклад страны в развитие "зеленой" экономики, в том числе по обеспечению природосохраняющих стандартов в таких отраслях, как энергетика и промышленность. Кроме того, затронуты важные вопросы совместной деятельности в сфере здравоохранения, включая вклад в общую борьбу с распространением коронавируса.

Касаясь вопросов обеспечения всеобщего мира, безопасности и стабильного развития, он отметил, что Туркменистан приветствует и поддерживает деятельность международного сообщества, направленную на достижение и укрепление стабильности и мира в Азиатско-тихоокеанском регионе, мер по предупреждению и нейтрализации конфликтных ситуаций.

Также в рамках форума 29 ноября в Душанбе состоялся первый бизнес-форум в режиме онлайн с участием руководителей торгово-промышленных палат и деловых кругов стран-участниц Центральной Азии и Республики Корея.