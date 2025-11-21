В потерпевшем крушение в Грузии турецком самолете не нашли следы взрывчатки
В регионе
Cледов взрывчатки в турецком военном самолете Lockheed C-130 Hercules, потерпевшем крушение в Грузии и приведшем к гибели 20 военных, не обнаружено.
Как передает Report, об этом сообщила газета Sabah со ссылкой на источники.
"В связи с крушением военного транспортного самолета криминальная лаборатория жандармерии подготовила отчет. В ходе расследования не было обнаружено следов взрывчатых веществ, - сообщили источники.
Сообщается, что специалисты провели комплексный анализ обломков самолета.
