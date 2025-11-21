Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    В регионе
    • 21 ноября, 2025
    • 13:59
    В потерпевшем крушение в Грузии турецком самолете не нашли следы взрывчатки

    Cледов взрывчатки в турецком военном самолете Lockheed C-130 Hercules, потерпевшем крушение в Грузии и приведшем к гибели 20 военных, не обнаружено.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Sabah со ссылкой на источники.

    "В связи с крушением военного транспортного самолета криминальная лаборатория жандармерии подготовила отчет. В ходе расследования не было обнаружено следов взрывчатых веществ, - сообщили источники.

    Сообщается, что специалисты провели комплексный анализ обломков самолета.

    KİV: Türkiyənin qəzaya uğrayan təyyarəsində partlayıcı izi tapılmayıb
    Media: No traces of explosives found on Turkish aircraft that crashed in Georgia

