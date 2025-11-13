Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Фрагменты упавшего в Грузии самолета турецких ВВС будут исследованы на базе в Кайсери

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 03:22
    Фрагменты упавшего в Грузии самолета турецких ВВС будут исследованы на базе в Кайсери

    Фрагменты военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules турецких ВВС, который 11 ноября потерпел крушение на территории Грузии, будут доставлены в провинцию Кайсери.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Yeni Şafak.

    По данным издания, на месте происшествия в Грузии сотрудники профильных ведомств проводят масштабное расследование, после завершения чего фрагменты самолета будут доставлены на военную базу Кайсери.

    Напомним, что Министерство национальной обороны Турции 12 ноября подтвердило гибель всех 20 военнослужащих, находившихся на борту потерпевшего крушение аппарата.

    В ночные часы 12 ноября черный ящик военного самолета был доставлен в Турцию.

    крушение самолета ВВС Турции самолет черный ящик
    Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə hərbi təyyarəsinin hissələri Kayseridə tədqiq ediləcək

    Последние новости

    03:22

    Фрагменты упавшего в Грузии самолета турецких ВВС будут исследованы на базе в Кайсери

    В регионе
    02:57

    Страны G7 призвали к прекращению огня в Украине

    Другие страны
    02:34

    Рубио: США дали Венгрии отсрочку от антироссийских санкций на год

    Другие страны
    02:13

    Финал Евро-2028 по футболу пройдет на "Уэмбли"

    Футбол
    01:44

    Итальянская Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ

    Медиа
    01:07

    Коалиция премьер-министра Ирака победила на выборах в парламент

    Другие страны
    00:56

    США продолжат пресекать транспортировку наркотиков в Карибском регионе

    Другие страны
    00:29

    Запуск спутников NASA отменили из-за солнечной активности

    Наука и образование
    00:11

    Глава ФБР: Китай запретил 13 прекурсоров для фентанила по соглашению с США

    Другие страны
    Лента новостей