Фрагменты упавшего в Грузии самолета турецких ВВС будут исследованы на базе в Кайсери

Фрагменты военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules турецких ВВС, который 11 ноября потерпел крушение на территории Грузии, будут доставлены в провинцию Кайсери.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Yeni Şafak.

По данным издания, на месте происшествия в Грузии сотрудники профильных ведомств проводят масштабное расследование, после завершения чего фрагменты самолета будут доставлены на военную базу Кайсери.

Напомним, что Министерство национальной обороны Турции 12 ноября подтвердило гибель всех 20 военнослужащих, находившихся на борту потерпевшего крушение аппарата.

В ночные часы 12 ноября черный ящик военного самолета был доставлен в Турцию.