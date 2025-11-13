Фрагменты упавшего в Грузии самолета турецких ВВС будут исследованы на базе в Кайсери
В регионе
- 13 ноября, 2025
- 03:22
Фрагменты военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules турецких ВВС, который 11 ноября потерпел крушение на территории Грузии, будут доставлены в провинцию Кайсери.
Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Yeni Şafak.
По данным издания, на месте происшествия в Грузии сотрудники профильных ведомств проводят масштабное расследование, после завершения чего фрагменты самолета будут доставлены на военную базу Кайсери.
Напомним, что Министерство национальной обороны Турции 12 ноября подтвердило гибель всех 20 военнослужащих, находившихся на борту потерпевшего крушение аппарата.
В ночные часы 12 ноября черный ящик военного самолета был доставлен в Турцию.
Последние новости
03:22
Фрагменты упавшего в Грузии самолета турецких ВВС будут исследованы на базе в КайсериВ регионе
02:57
Страны G7 призвали к прекращению огня в УкраинеДругие страны
02:34
Рубио: США дали Венгрии отсрочку от антироссийских санкций на годДругие страны
02:13
Финал Евро-2028 по футболу пройдет на "Уэмбли"Футбол
01:44
Итальянская Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФМедиа
01:07
Коалиция премьер-министра Ирака победила на выборах в парламентДругие страны
00:56
США продолжат пресекать транспортировку наркотиков в Карибском регионеДругие страны
00:29
Запуск спутников NASA отменили из-за солнечной активностиНаука и образование
00:11