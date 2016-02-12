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    В порт Батуми вошли четыре корабля НАТО

    Корабли НАТО примут участие в разных совместных учениях и показательных тренировках

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В территориальные воды Грузии вошло постоянно действующее второе противоминное соединение НАТО "SNMGMG2", укомплектованное из четырех кораблей, плавающих под флагами разных стран-членов НАТО. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, наряду с представителями местной власти на торжественной церемонии в порте Батуми присутствовали представители объединенных пограничных сил НАТО.

    Корабли НАТО останутся в порту Батуми до 15 февраля и примут участие в разных совместных учениях и показательных тренировках, организованных грузинской стороной.

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