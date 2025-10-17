В Подмосковье солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам, есть погибшие
В регионе
- 17 октября, 2025
- 09:39
Отправленный на срочную службу солдат открыл огонь по сослуживцам в военной части в Подмосковье.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
По предварительным данным, погибли двое. Еще один солдат госпитализирован с тяжелым ранением.
