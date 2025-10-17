Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Подмосковье солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам, есть погибшие

    В регионе
    17 октября, 2025
    09:39
    В Подмосковье солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам, есть погибшие

    Отправленный на срочную службу солдат открыл огонь по сослуживцам в военной части в Подмосковье.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    По предварительным данным, погибли двое. Еще один солдат госпитализирован с тяжелым ранением.

    Moskva vilayətində əsgər yoldaşlarına atəş açıb, ölənlər var

