Moskva vilayətində əsgər yoldaşlarına atəş açıb, ölənlər var
Region
- 17 oktyabr, 2025
- 09:45
Moskva vilayətində müddətli xidmətə göndərilmiş əsgər hərbi hissədə yoldaşlarına atəş açıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.
İlkin məlumatlara əsasən, iki nəfər həlak olub. Daha bir ağır yaralanan əsgər xəstəxanaya yerləşdirilib.
