Спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Тегеран не вел переговоров с Вашингтоном

Иран не вел никаких переговоров с США.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп заявлениями о переговорах пытается манипулировать ценами на нефть и финансовыми рынками.

"Переговоры с США не проводились, а фейковые новости используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль", - отметил Галибаф.

Ранее газета The Jerusalem Post писала, что переговоры с США от Ирана ведет председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Официальный представитель комитета по национальной безопасности и международной политике Меджлиса (парламент) Ирана Эбрахим Резаи прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о переговорах Вашингтона и Тегерана.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице парламентария в соцсети Х.

Он выразил мнение, что дискуссии между Ираном и США в нынешних обстоятельствах бессмысленны.

"Трамп либо лжет, либо говорит чушь. Сокрушительные удары вооруженных сил и рост цен на нефть довели дьявола до отчаяния и уныния. Переговоры в таких обстоятельствах бессмысленны. Противник понимает только язык силы и ракет", - написал Резаи.

Ранее Трамп поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.