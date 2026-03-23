    Спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Тегеран не вел переговоров с Вашингтоном

    • 23 марта, 2026
    • 19:57
    Спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Тегеран не вел переговоров с Вашингтоном

    Иран не вел никаких переговоров с США.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп заявлениями о переговорах пытается манипулировать ценами на нефть и финансовыми рынками.

    "Переговоры с США не проводились, а фейковые новости используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль", - отметил Галибаф.

    Ранее газета The Jerusalem Post писала, что переговоры с США от Ирана ведет председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

    Официальный представитель комитета по национальной безопасности и международной политике Меджлиса (парламент) Ирана Эбрахим Резаи прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о переговорах Вашингтона и Тегерана.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице парламентария в соцсети Х.

    Он выразил мнение, что дискуссии между Ираном и США в нынешних обстоятельствах бессмысленны.

    "Трамп либо лжет, либо говорит чушь. Сокрушительные удары вооруженных сил и рост цен на нефть довели дьявола до отчаяния и уныния. Переговоры в таких обстоятельствах бессмысленны. Противник понимает только язык силы и ракет", - написал Резаи.

    Ранее Трамп поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    İran parlamentinin sədri Tehranın Vaşinqtonla danışıqlar aparmadığını bildirib
    Ты - Король

    20:29

    Глава Минфина Израиля Смотрич призвал расширить территорию страны за счет Ливана

    Другие страны
    20:21

    Самолет ВВС Колумбии потерпел крушение

    Другие страны
    20:18

    Ynet: США намерены достичь соглашения с Ираном к 9 апреля

    Другие страны
    19:57

    Спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Тегеран не вел переговоров с Вашингтоном

    В регионе
    19:46
    Фото

    Нилуфер Борджи взяла золото международного турнира по тхэквондо в Бельгии

    Индивидуальные
    19:36

    Великобритания экстренно поставит партнерам ЗРК для отражения атак Ирана

    Другие страны
    19:31

    Украина заинтересована в поставках газа из Мозамбика

    Другие страны
    19:23

    СМИ: Переговоры с США ведет спикер парламента Ирана Галибаф

    Другие страны
    19:11

    При взрыве моста в Нигерии погибли не менее восьми человек

    Другие страны
    Лента новостей