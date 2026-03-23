    İran parlamentinin sədri Tehranın Vaşinqtonla danışıqlar aparmadığını bildirib

    Region
    • 23 mart, 2026
    • 20:16
    İran parlamentinin sədri Tehranın Vaşinqtonla danışıqlar aparmadığını bildirib

    İran ABŞ ilə heç bir danışıqlar aparmayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmmədbaqer Qalibaf "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    O qeyd edib ki, Amerika lideri Donald Tramp danışıqlar barədə bəyanatları ilə neft qiymətlərini və maliyyə bazarlarını manipulyasiya etməyə çalışır.

    "ABŞ ilə heç bir danışıqlar aparılmayıb, saxta xəbərlərdən isə maliyyə və neft bazarlarını manipulyasiya etmək, həmçinin ABŞ və İsrailin düşdüyü bataqlıqdan çıxmaq üçün istifadə olunur", - deyə Qalibaf bildirib.

    Bundan əvvəl "The Jerusalem Post" qəzeti İran tərəfindən ABŞ ilə danışıqlara Qalibafın rəhbərlik etdiyini yazmışdı.

    Donald Tramp Neftin qiyməti Məhəmmədbaqer Qalibaf Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Тегеран не вел переговоров с Вашингтоном

