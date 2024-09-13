В парламенте Ирана назвали осуществимой идею президента страны о переносе столицы

Перенос столицы Ирана из Тегерана вполне осуществим несмотря на то, что этот процесс достаточно трудоемок и требует средств.

Перенос столицы Ирана из Тегерана вполне осуществим несмотря на то, что этот процесс достаточно трудоемок и требует средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью агентству ILNA заявил член комитета по внутренней политике иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Сейед Рухолла Мусави.

"Процесс переноса столицы является достаточно трудоемким, сложным и требует огромных средств, но если будет проведена соответствующая подготовка территории для переноса, то это осуществимо", - сказал он.

По его словам, логично было бы перенести некоторые министерства туда, где сосредоточены профильные компании и производства, а объекты сталелитейной промышленности можно расположить ближе к морю, так как им требуется большое количество воды.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана на побережье Персидского залива. Он сказал, что Тегеран на данный момент сталкивается с проблемами, которые невозможно решить другим способом.