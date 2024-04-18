В парламенте Грузии усилены меры безопасности

В парламенте Грузии 18 апреля введен желтый уровень безопасности.

В парламенте Грузии 18 апреля введен желтый уровень безопасности.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении законодательного органа.

Сообщается, что вход посетителей ограничен.

"В соответствии с приказом председателя парламента Грузии N1/259/23 от 4 сентября 2023 года "Об утверждении правил безопасности во Дворце парламента Грузии", 18 апреля этого года во Дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности – посетителям будет ограничен вход во Дворец парламента", - говорится в информации.

Массовые акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней из-за рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли законопроект в первом чтении. Участники акции разошлись поздно ночью.