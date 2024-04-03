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В парламент Грузии повторно внесли законопроект об иноагентах

В парламент Грузии повторно внесли законопроект об иноагентах Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" повторно внесла на рассмотрение парламента законопроект "О прозрачности иностранного влияния".
В регионе
3 апреля 2024 г. 21:28
В парламент Грузии повторно внесли законопроект об иноагентах

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" повторно внесла на рассмотрение парламента законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Как сообщает местное бюро Report, документ опубликован на сайте законодательного органа.

Ранее в среду лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе заявил о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект об иностранных агентах, спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от его принятия.

По словам Мдинарадзе, текст законопроекта будет тем же, что и в прошлом году, за исключением термина "агент иностранного влияния". Вместо этого будет использовано понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимо ввести понятие организации, проводящей интересы иностранной силы и начать регистрацию этих субъектов соответствующим образом. Также отмечается, что законодательный акт служит лишь цели информирования и не будет ограничивать деятельность организаций, которые будут признаны проводниками иностранных интересов.

Законопроект не касается физических лиц, он относится к некоммерческим юридическим лицам и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Подобные организации будут обязаны в январе каждого года представлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы на 25 тыс. лари (около $9,3 тыс.). Если декларация не будет представлена и после штрафа, за каждый месяц просроченной декларации будет взиматься по 20 тыс. лари (около $7,4 тыс.).

Решение правящей партии вернуться к принятию закона об иноагентах вызвало негативную реакцию среди оппозиции и президента страны Саломе Зурабишвили, назвавшей действия "Грузинской мечты" саботажем на пути страны в ЕС. Акции протеста оппозиция пока не анонсировала.

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