Мамука Бахтадзе: Грузия в основном принимает туристов из стран, с которыми имеет сухопутные границы

"В основном туристы приезжают в Грузию из Турции, России, Азербайджана и Армении".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

По его словам, Грузия в основном принимает туристов из стран, с которыми имеет сухопутные границы: "В развитии туристического сектора Грузия достигла больших успехов. Я уверен, что в этой области мы добьемся еще больших успехов. Стратегия, выбранная нами для развития туристического сектора, была правильной".

Мамука Бахтадзе заявил, что 13 млн лари, потраченные на маркетинговую кампанию в России в 2013-2019 гг., оправдали себя.

По словам главы правительства, в результате правильного решения ряд граждан страны построили бизнес и были созданы новые рабочие места.

Отметим, что Национальная администрация туризма Грузии заявила о вложении за последние 6 лет в маркетинговую кампанию на международных рынках 70,707,893 лари, 13 млн или 18,6% из которых приходятся на долю российского рынка.