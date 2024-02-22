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В Оренбурге из-за пожара на мебельной фабрике эвакуировали более 100 человек

В Оренбурге из-за пожара на мебельной фабрике эвакуировали более 100 человек Более 100 сотрудников были эвакуированы из-за пожара на предприятии по производству мебели в Бузулуке Оренбургской области. Один человек пострадал,.
В регионе
22 февраля 2024 г. 13:35
В Оренбурге из-за пожара на мебельной фабрике эвакуировали более 100 человек

Более 100 сотрудников были эвакуированы из-за пожара на предприятии по производству мебели в Бузулуке Оренбургской области. Один человек пострадал,.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Пожар произошел на кровле объекта по производству мебели в Бузулуке. <…> 105 сотрудников предприятия были эвакуированы, одному пострадавшему оказана помощь на месте, в госпитализации он не нуждается", - сообщили в управлении.

Для ликвидации пожара привлекли 9 единиц техники и 23 человека личного состава. Возгорание ликвидировано, распространение огня не допущено. Как уточнили в управлении, предварительная площадь пожара составила около 140 кв. м.

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