​В Одессе построят переправы для доставки грузов в Европу в обход РФ

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил о планах по постройке в Одессе паромных переправ для доставки в Европу грузов в обход России.

Как передает Report,об этом сообщается на официальном сайте города.

«Через Россию грузы идут 30 дней. Через Азербайджан, через Поти на Одессу вся логистика занимает девять дней. Чтобы перенаправить сюда бизнес, нужно, во-первых, снизить тарифы на перевозки. Они высокие. Во-вторых, нужны паромные переправы, логистические центры», — сказал Саакашвили.

Он также отметил, что уже есть инвесторы, проявившие готовность к постройке паромов и перевозке грузов.