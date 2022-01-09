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В некоторых районах Алматы слышны выстрелы

В некоторых районах Алматы слышны выстрелы В казахстанской Алма-Ате в отдельных районах слышны выстрелы, но они похожи на предупредительные.
В регионе
9 января 2022 г. 11:42
В некоторых районах Алматы слышны выстрелы

В казахстанском Алматы в отдельных районах слышны выстрелы, но они похожи на предупредительные.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечает телеканал "МИР24".

"В разных районах города еще слышны выстрелы, но они скорее похожи на предупредительные", - говорится в сообщении телеканала.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

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Версия на азербайджанском языке Almatının bəzi rayonlarında atışma səsləri eşidilir

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