В Нальчике продолжается перестрелка с боевиками

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Боестолкновение с боевиками, блокированными в квартире многоэтажного дома в Нальчике, продолжается, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Боевиков блокировали в квартире девятиэтажного дома на улице Мусова и предложили сдаться, но они отказались и оказали активное вооруженное сопротивление. Сейчас бой продолжается", - сказал собеседник агентства.

В ночь на понедельник на части территории Нальчика, ограниченной улицами Самотечной, Геляева, Мусова, 2-й Надречной, Нартановской и Калинина, введен режим КТО.

Правовой режим КТО предполагает ряд мер, в том числе усиление охраны общественного порядка; проверку документов у всех находящихся в обозначенной местности людей, а в случае отсутствия нужных бумаг - препровождение их в отделы полиции или другие компетентные органы для установления личности; отбуксировку с территории транспортных средств; возможность блокирования сотовой связи на территории.