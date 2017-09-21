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    В Москве в результате массовой драки с участием мигрантов задержаны 250 человек

    Среди задержанных есть родственники избитого охранником гражданина Таджикистана© Gazeta.Ru

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ После беспорядков у торгового центра "Москва" в столице России из-за избиения охранником гражданина Таджикистана задержаны 250 человек. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов.

    "У ТЦ было задержано около 250 человек", - заявил К. Шарипов.

    По его словам, среди задержанных есть родственники пострадавшего гражданина Таджикистана.

    Напомним, что вчера ночью у ТЦ "Москва" произошла массовая драка между сотрудниками частного охранного предприятия и мигрантами из Таджикистана, в котором принимали участие около 150 человек. Причиной инцидента стало избиение охранником предприятия гражданина Таджикистана.

    Ночью у больницы, в которую доставили избитого мужчину, усилили меры безопасности.

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