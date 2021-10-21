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В Москве в период нерабочих дней отменят массовые мероприятия

В Москве в период нерабочих дней отменят массовые мероприятия Власти Москвы в период с 28 октября по 7 ноября запретят проведение в городе массовых культурных, зрелищных, спортивных и развлекательных мероприятий.
В регионе
21 октября 2021 г. 14:22
В Москве в период нерабочих дней отменят массовые мероприятия
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Власти Москвы в период с 28 октября по 7 ноября запретят проведение в городе массовых культурных, зрелищных, спортивных и развлекательных мероприятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своей интернет-сайте мэр столицы РФ Сергей Собянин.

"Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по гор. Москве", - написал мэр.

Он также пояснил, что театры и музеи столицы могут продолжать работу. "Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок",- заметил Собянин.

По его словам, федеральным органам власти рекомендуется принять аналогичные решения в отношении подведомственных им организаций культуры.

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