В Москве в период нерабочих дней отменят массовые мероприятия

Власти Москвы в период с 28 октября по 7 ноября запретят проведение в городе массовых культурных, зрелищных, спортивных и развлекательных мероприятий.

Власти Москвы в период с 28 октября по 7 ноября запретят проведение в городе массовых культурных, зрелищных, спортивных и развлекательных мероприятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своей интернет-сайте мэр столицы РФ Сергей Собянин.

"Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по гор. Москве", - написал мэр.

Он также пояснил, что театры и музеи столицы могут продолжать работу. "Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок",- заметил Собянин.

По его словам, федеральным органам власти рекомендуется принять аналогичные решения в отношении подведомственных им организаций культуры.