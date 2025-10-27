В Москве в ходе рейда в хостеле задержаны более 370 мигрантов
В регионе
27 октября, 2025
18:39
Более 370 мигрантов задержаны за нарушение правил пребывания на складах и производственных объектах в ходе рейда в одном из хостелов в Москве.
Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале столичной Росгвардии.
"Сотрудники ОМОН "Авангард" Главного управления по г. Москве оказали силовую поддержку коллегам из Военного следственного управления СК России при проведении операции по контролю за соблюдением миграционного законодательства в одном из столичных хостелов. В ходе мероприятия было задержано более 370 мигрантов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все они переданы в органы внутренних дел для оформления документов по факту нарушения правил пребывания на складах и производственных объектах городского округа.
