    В Москве в ходе рейда в хостеле задержаны более 370 мигрантов

    В регионе
    • 27 октября, 2025
    • 18:39
    В Москве в ходе рейда в хостеле задержаны более 370 мигрантов

    Более 370 мигрантов задержаны за нарушение правил пребывания на складах и производственных объектах в ходе рейда в одном из хостелов в Москве.

    Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале столичной Росгвардии.

    "Сотрудники ОМОН "Авангард" Главного управления по г. Москве оказали силовую поддержку коллегам из Военного следственного управления СК России при проведении операции по контролю за соблюдением миграционного законодательства в одном из столичных хостелов. В ходе мероприятия было задержано более 370 мигрантов", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что все они переданы в органы внутренних дел для оформления документов по факту нарушения правил пребывания на складах и производственных объектах городского округа.

