Moskvada hosteldə reyd zamanı 370-dən çox miqrant saxlanılıb
Region
- 27 oktyabr, 2025
- 19:47
Moskvadakı hostellərdən birində keçirilən reyd zamanı 370-dən çox miqrant anbar və istehsal obyektlərində olma qaydalarını pozduqları üçün saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Rosqvardiya"nın paytaxt üzrə Baş İdarəsinin "Telegram" kanalında məlumat verilib.
"Miqrasiya qanunvericiliyinə riayət olunmasına nəzarət üzrə əməliyyat zamanı 370-dən çox miqrant saxlanılıb", - məlumatda deyilir.
Qeyd olunur ki, onlar şəhər dairəsinin anbar və istehsal obyektlərində olma qaydalarının pozulması faktı üzrə sənədlərin rəsmiləşdirilməsi üçün daxili işlər orqanlarına təhvil veriliblər.
Son xəbərlər
21:05
Ali təhsil müəssisələri arasında "Zəfər" şahmat turniri keçirilibFərdi
20:59
Belarus Litva diplomatına etiraz notası təqdim edibDigər ölkələr
20:56
Foto
Göygöldə maskalı şəxslər fermadan 62 baş xırdabuynuzlu heyvan oğurlayıbHadisə
20:53
İsrail 2023-cü ildən bəri ilk dəfə ölkənin cənubundakı xüsusi rejimi ləğv edirDigər ölkələr
20:50
PSJ və "Sevilya"nın sabiq futbolçusu karyerasını başa vurubFutbol
20:40
Türkiyə və Böyük Britaniya "Eurofighter" qırıcı təyyarələrinin tədarükünə dair saziş imzalayıbRegion
20:33
Ermənistan Rusiya ilə TRIPP çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə etməyi planlaşdırırXarici siyasət
20:20
Polşa Prezidenti Dəftərxanası: Zelenski Navrotski ilə görüşmək üçün Varşavaya gəlməlidirDigər ölkələr
20:19