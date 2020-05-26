​В Москве умерли более 2,1 тыс. пациентов с коронавирусом

Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает столичный оперативный штаб.

У всех них был диагноз пневмония. Таким образом, общее число умерших достигло 2 110 человек.

Отметим, что в России зафиксировали 353 427 случаев COVID-19, из них 3 633 скончались. Выздоровели 118 798 пациентов .

Коронавирус нового типа впервые выявили в конце декабря в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По информации организации, в мире заражены уже 5,3 миллиона человек, более 343 тысяч умерли.