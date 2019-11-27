В Москве состоится 84-е заседание Экономического совета СНГ

6 декабря в Москве состоится 84-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств. Заседание пройдет под председательством Туркменистана.

Как сообщает российское бюро Report, повестка дня включает обширный комплекс вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики.

Главный вопрос для обсуждения - проект Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года. Этот документ призван на основе анализа динамики мировых экономических процессов, а также потенциала развития стран Содружества определить цели и задачи экономического развития СНГ на ближайшее десятилетие, основные направления взаимодействия в области экономики.

Помимо этого, участники заседания обсудят ряд других финансовых и организационных вопросов.

В Экономический совет СНГ входят заместители глав правительств государств – участников СНГ, ответственные за экономику. Заседания Экономического совета СНГ проводятся 1 раз в квартал.