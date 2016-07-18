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    ​В Москве осуждены 12 неонацистов за сожжение Корана в метро

    Большинство из осужденных на момент совершения преступлений были несовершеннолетними

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Щербинский суд Москвы приговорил 12 неонацистов к наказанию от условного срока до 10 лет колонии по делу о сожжении Корана в столичном метро, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Приговором суда подсудимые признаны виновными в инкриминируемых им деяниях. Им назначено наказание от 5 лет лишения свободы условно до 10 лет заключения в колонии строгого режима", - заявила пресс-секретарь суда Светлана Бехтина.

    Максимальное наказание назначено лидеру преступной группировки националистов, жителю Тверской области Александру Соколову. Большинство из осужденных на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, двое являются подростками и на данный момент. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 4,5 года и 5 лет с отбыванием в воспитательной колонии.

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