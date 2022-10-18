В Москве опрокинулась маршрутка, один человек погиб, шесть пострадали

Маршрутка опрокинулась на Киевском шоссе в Москве, в результате один человек погиб, шесть пострадали.

Маршрутка опрокинулась на Киевском шоссе в Москве, в результате один человек погиб, шесть пострадали.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на Киевском шоссе. Водитель маршрутки не справился с управлением, в результате она опрокинулась. По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, еще шесть получили ранения разной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт ДТП.