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В Москве опрокинулась маршрутка, один человек погиб, шесть пострадали

В Москве опрокинулась маршрутка, один человек погиб, шесть пострадали Маршрутка опрокинулась на Киевском шоссе в Москве, в результате один человек погиб, шесть пострадали.
В регионе
18 октября 2022 г. 10:40
В Москве опрокинулась маршрутка, один человек погиб, шесть пострадали

Маршрутка опрокинулась на Киевском шоссе в Москве, в результате один человек погиб, шесть пострадали.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на Киевском шоссе. Водитель маршрутки не справился с управлением, в результате она опрокинулась. По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, еще шесть получили ранения разной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт ДТП.

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