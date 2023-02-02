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В Молдове продлили режим ЧП на 60 дней из-за энергетического кризиса

В Молдове продлили режим ЧП на 60 дней из-за энергетического кризиса Парламент Молдовы продлил еще на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за кризисов в энергетике и ситуации на Украине.
В регионе
2 февраля 2023 г. 17:37
В Молдове продлили режим ЧП на 60 дней из-за энергетического кризиса

Парламент Молдовы продлил еще на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за кризисов в энергетике и ситуации на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое постановление было принято в четверг на заседании, трансляцию которого вела пресс-служба законодательного органа.

"Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова <…> продлить на 60-дневный срок с 4 февраля 2023 года", - говорится в постановлении.

Оно было утверждено 60 голосами проевропейской Партии действия и солидарности, констатировал председатель парламента Игорь Гросу. Оппозиция в знак протеста бойкотировала обсуждение этого решения, обвинив власти в злоупотреблениях.

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