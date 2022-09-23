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В Минобороны Украины обнародовало данные о своих потерях

В Минобороны Украины обнародовало данные о своих потерях Потери Вооруженных сил Украины из-за боевых действий составляют более 9 тыс. человек. Однако Минобороны пока не может назвать точную цифру из-за невозможности подсчета погибших бойцов в Мариуполе.
В регионе
23 сентября 2022 г. 14:08
В Минобороны Украины обнародовало данные о своих потерях

Потери Вооруженных сил Украины из-за боевых действий составляют более 9 тыс. человек. Однако Минобороны пока не может назвать точную цифру из-за невозможности подсчета погибших бойцов в Мариуполе.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, потери Украины в войне значительно меньшие, чем у ВС России.

Между тем, "Укринформ" со ссылкой на замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко сообщил о том, что за прошедшие сутки из-за боевых действий в Украине погибли 11 мирных жителей, 44 получили ранения.

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