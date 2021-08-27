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В МИД Туркменистана прошли переговоры с делегацией Пакистана

В МИД Туркменистана прошли переговоры с делегацией Пакистана В МИД Туркменистана состоялась встреча с министром иностранных дел Пакистана Махмудом Куреши.
В регионе
27 августа 2021 г. 12:31
В МИД Туркменистана прошли переговоры с делегацией Пакистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча с министром иностранных дел Пакистана Махмудом Куреши.

Как сообщает Report, на переговорах стороны обменялись мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества. Была подчеркнута значимость таких крупных региональных проектов, как газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), строительство высоковольтной линии электропередачи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и поддержка официальным Исламабадом их реализации в будущем.

Особый акцент в ходе встречи был сделан на активизацию контактов в контексте развития ситуации в Афганистане. В этой связи дипломаты подтвердили заинтересованность Туркменистана и Пакистана во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии афганского народа.

Члены делегаций высказались за установление регионального диалога с учетом прошлого опыта двух стран. При этом туркменская сторона заявила о своей твердой приверженности принципам нейтралитета в ходе развития процессов региональных контактов по Афганистану.

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