В МИД Туркменистана прошли переговоры с делегацией Пакистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча с министром иностранных дел Пакистана Махмудом Куреши.

В МИД Туркменистана состоялась встреча с министром иностранных дел Пакистана Махмудом Куреши.

Как сообщает Report, на переговорах стороны обменялись мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества. Была подчеркнута значимость таких крупных региональных проектов, как газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), строительство высоковольтной линии электропередачи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и поддержка официальным Исламабадом их реализации в будущем.

Особый акцент в ходе встречи был сделан на активизацию контактов в контексте развития ситуации в Афганистане. В этой связи дипломаты подтвердили заинтересованность Туркменистана и Пакистана во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии афганского народа.

Члены делегаций высказались за установление регионального диалога с учетом прошлого опыта двух стран. При этом туркменская сторона заявила о своей твердой приверженности принципам нейтралитета в ходе развития процессов региональных контактов по Афганистану.