О нас
Аудио новости

В МИД РФ сообщили о подготовке второго заседания платформы "3+3"

В МИД РФ сообщили о подготовке второго заседания платформы "3+3" Подготовка ко второму заседанию платформы "3+3" по Южному Кавказу ведется, при этом двери для Грузии по согласию сторон открыты.
В регионе
25 апреля 2022 г. 12:18
В МИД РФ сообщили о подготовке второго заседания платформы 3+3

Подготовка ко второму заседанию платформы "3+3" по Южному Кавказу ведется, при этом двери для Грузии по согласию сторон открыты.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана прошло в декабре 2021 года в Москве. Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме.

"В настоящее время идет подготовка к проведению второго заседания Консультативной региональной платформы "3+3". О месте и сроках его проведения будет объявлено", - сказал Гончар.

"Уверен, что обозначенная повестка "3+3" полностью отвечает и интересам Грузии, для которой "двери" – по общему согласию всех стран-участников – остаются открытыми", - подчеркнул дипломат.

Москва считает правильным активно задействовать "3+3" для развития взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей, сказал Гончар, добавив, что такое сотрудничество предполагает коллективное рассмотрение вопросов, не обостряют политические противоречия, а, напротив, способствуют повышению взаимного доверия.

По его словам, приоритетными направлениями являются реализация взаимовыгодных проектов в сферах торговли, энергетики, промышленности, инновационных технологий, модернизации инфраструктуры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “3+3” platformasının ikinci iclasına hazırlıq gedir"
Версия на английском языке Russian ministry talks on preparations for second meeting of 3+3 platform

Другие новости из категории

В Украине обсуждается ослабление режима мобилизации
В Украине обсуждается ослабление режима мобилизации
25 апреля 2022 г. 13:13
Статус Назарбаева решили закрепить в Конституции Казахстана
Статус Назарбаева решили закрепить в Конституции Казахстана
25 апреля 2022 г. 12:49
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 21 900 человек, 884 танков
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 21 900 человек, 884 танков
25 апреля 2022 г. 12:15
В Баку пройдет заседание межправкомиссии России и Азербайджана
В Баку пройдет заседание межправкомиссии России и Азербайджана
25 апреля 2022 г. 12:05
Генпрокурор Украины: В результате боевых действий погибли 3818 мирных жителей
Генпрокурор Украины: В результате боевых действий погибли 3818 мирных жителей
25 апреля 2022 г. 11:48
Гончар: Переговоры между Россией и Грузией приостановлены
Гончар: Переговоры между Россией и Грузией приостановлены
25 апреля 2022 г. 11:39
Президенты Туркменистана и Татарстана обсудили перспективы развития двусторонних связей
Президенты Туркменистана и Татарстана обсудили перспективы развития двусторонних связей
25 апреля 2022 г. 11:08
МИД РФ: Азербайджан занимает взвешенную позицию по Украине
МИД РФ: Азербайджан занимает взвешенную позицию по Украине
25 апреля 2022 г. 11:03
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 58 человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 58 человек
25 апреля 2022 г. 10:58
В жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге произошел взрыв на лестнице
В жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге произошел взрыв на лестнице
25 апреля 2022 г. 10:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi