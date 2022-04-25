В МИД РФ сообщили о подготовке второго заседания платформы "3+3"

Подготовка ко второму заседанию платформы "3+3" по Южному Кавказу ведется, при этом двери для Грузии по согласию сторон открыты.

Подготовка ко второму заседанию платформы "3+3" по Южному Кавказу ведется, при этом двери для Грузии по согласию сторон открыты.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана прошло в декабре 2021 года в Москве. Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме.

"В настоящее время идет подготовка к проведению второго заседания Консультативной региональной платформы "3+3". О месте и сроках его проведения будет объявлено", - сказал Гончар.

"Уверен, что обозначенная повестка "3+3" полностью отвечает и интересам Грузии, для которой "двери" – по общему согласию всех стран-участников – остаются открытыми", - подчеркнул дипломат.

Москва считает правильным активно задействовать "3+3" для развития взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей, сказал Гончар, добавив, что такое сотрудничество предполагает коллективное рассмотрение вопросов, не обостряют политические противоречия, а, напротив, способствуют повышению взаимного доверия.

По его словам, приоритетными направлениями являются реализация взаимовыгодных проектов в сферах торговли, энергетики, промышленности, инновационных технологий, модернизации инфраструктуры.