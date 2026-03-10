В МИД Ирана рассказали о мерах противодействия угрозам на Ближнем Востоке

Военная операция США и Израиля против Ирана может изменить региональный баланс сил.

Как передает Report, об этом написал генеральный директор департамента по Южной Азии МИД Ирана Мохаммед Реза Бахрами в статье для Al-Jazeera.

"Последствия этой войны варьируются от роста цен на нефть и нарушений глобальных цепочек поставок до расколов внутри западных альянсов и изменений регионального баланса сил", - считает он.

Бахрами также отметил, что рост неопределенности на мировых рынках, разногласия среди западных держав указывают на формирование новых геополитических сдвигов.

"Этот кризис показывает, что для Ирана военное сдерживание, активная дипломатия, гарантии национальной безопасности и управление кризисами являются фундаментальными столпами противодействия угрозам", - отметил дипломат, добавив, что проводимая США и Израилем военная операция представляет собой "многомерный кризис с военными, экономическими, геополитическими и гуманитарными аспектами".