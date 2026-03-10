Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В МИД Ирана рассказали о мерах противодействия угрозам на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 10 марта, 2026
    • 16:19
    В МИД Ирана рассказали о мерах противодействия угрозам на Ближнем Востоке

    Военная операция США и Израиля против Ирана может изменить региональный баланс сил.

    Как передает Report, об этом написал генеральный директор департамента по Южной Азии МИД Ирана Мохаммед Реза Бахрами в статье для Al-Jazeera.

    "Последствия этой войны варьируются от роста цен на нефть и нарушений глобальных цепочек поставок до расколов внутри западных альянсов и изменений регионального баланса сил", - считает он.

    Бахрами также отметил, что рост неопределенности на мировых рынках, разногласия среди западных держав указывают на формирование новых геополитических сдвигов.

    "Этот кризис показывает, что для Ирана военное сдерживание, активная дипломатия, гарантии национальной безопасности и управление кризисами являются фундаментальными столпами противодействия угрозам", - отметил дипломат, добавив, что проводимая США и Израилем военная операция представляет собой "многомерный кризис с военными, экономическими, геополитическими и гуманитарными аспектами".

    Реза Бахрами Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Ты - Король

    Последние новости

    17:24

    Системы ПВО ОАЭ перехватили 8 ракет и 26 дронов

    Другие страны
    17:22

    Во Франции допустили использование стратегических запасов нефти при росте цен

    Другие страны
    17:19

    Мерц заявил об отсутствии общего плана у США и Израиля по завершению войны против Ирана

    Другие страны
    17:13
    Фото

    Новый посол Колумбии вручила копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

    Внешняя политика
    16:56

    Босния может потерять до 20% туристов из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Другие страны
    16:54

    Завтра в Тегеране простятся с погибшими министром обороны и главой КСИР

    В регионе
    16:49

    Азербайджан привлекает американскую компанию к созданию цифровой платформы нового поколения

    ИКТ
    16:45

    Азербайджанские депутаты будут наблюдать за референдумом в Казахстане

    Милли Меджлис
    16:40

    Глава Пентагона назвал большой ошибкой "безрассудные удары" Ирана по соседям

    Другие страны
    Лента новостей