İran XİN: ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatı regional güc balansını dəyişə bilər
- 10 mart, 2026
- 17:31
ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı regional güc balansını dəyişə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Cənubi Asiya departamentinin Baş direktoru Məhəmməd Rza Bəhrami "Al-Jazeera" üçün yazdığı məqalədə bildirib.
"Bu müharibənin nəticələri neft qiymətlərinin artması və qlobal tədarük zəncirlərinin pozulmasından tutmuş Qərb alyansları daxilindəki parçalanmalara və regional güc balansının dəyişməsinə qədər dəyişir", - o deyib.
Bəhrami həmçinin qeyd edib ki, dünya bazarlarında qeyri-müəyyənliyin artması, Qərb dövlətləri arasındakı fikir ayrılıqları yeni geosiyasi dəyişikliklərin formalaşmasına işarə edir.
"Bu böhran göstərir ki, İran üçün hərbi çəkindirmə, fəal diplomatiya, milli təhlükəsizlik zəmanətləri və böhranların idarə edilməsi təhdidlərə qarşı mübarizənin fundamental sütunlarıdır", - diplomat bildirib və əlavə edib ki, ABŞ və İsrail tərəfindən həyata keçirilən hərbi əməliyyat hərbi, iqtisadi, geosiyasi və humanitar aspektləri olan çoxölçülü bir böhrandır.