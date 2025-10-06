Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В МИД Армении будет создан департамент евроинтеграции

    В регионе
    • 06 октября, 2025
    • 18:58
    В МИД Армении будет создан департамент евроинтеграции

    Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Министерстве иностранных дел страны будет создан департамент европейской интеграции путем его отделения от департамента Европы.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на сайт электронного правительства.

    Отмечается, что помимо этого департамент политического планирования МИД будет объединен с департаментом координации дипломатического функционирования.

    МИД Армении евроинтеграция

    Последние новости

    19:09

    Йылдырым: Саммит ОТГ в Азербайджане способствует укреплению единства тюркского мира

    Внешняя политика
    19:02
    Фото

    На трассе Баку-Сумгайыт выявлены факты незаконных пассажирских перевозок

    Инфраструктура
    18:58

    В МИД Армении будет создан департамент евроинтеграции

    В регионе
    18:49

    В Египте стартовали переговоры между ХАМАС и Израилем

    Другие страны
    18:44
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с премьером Венгрии в Габале - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:41

    В Турции за последние два дня 119 человек получили пищевое отравление

    В регионе
    18:31

    СМИ: ХАМАС настаивает на освобождении из тюрьмы шести палестинских деятелей

    Другие страны
    18:15

    В Азербайджане впервые началось внедрение функциональности "Открытого банкинга"

    Финансы
    17:58

    Азербайджанские стрелки завершили III Игры СНГ с 3 медалями - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    Лента новостей