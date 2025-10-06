В МИД Армении будет создан департамент евроинтеграции

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Министерстве иностранных дел страны будет создан департамент европейской интеграции путем его отделения от департамента Европы.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на сайт электронного правительства.

Отмечается, что помимо этого департамент политического планирования МИД будет объединен с департаментом координации дипломатического функционирования.