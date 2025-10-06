İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ermənistan XİN-də Avropaya İnteqrasiya Departamenti yaradılacaq

    Region
    • 06 oktyabr, 2025
    • 19:22
    Ermənistan XİN-də Avropaya İnteqrasiya Departamenti yaradılacaq

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın qərarı ilə Xarici İşlər Nazirliyinin tərkibində Avropa Departamentindən ayrılmaqla Avropaya İnteqrasiya Departamenti yaradılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV elektron hökumətin saytına istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, XİN-in Siyasi Planlaşdırma Departamenti də Diplomatik Fəaliyyətin Koordinasiya Departamenti ilə birləşdiriləcək.

    Avropaya İnteqrasiya Departamenti Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi
    В МИД Армении будет создан департамент евроинтеграции

