 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Магадане задержан предполагаемый сторонник ИГ

    Возбуждено уголовное дело по статье Публичное оправдание терроризма

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники управления ФСБ России по Магаданской области задержали предполагаемого сторонника  террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

    "Задержанный - житель областного центра", - уточняется в сообщении.

    Возбуждено уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi