В Магадане задержан предполагаемый сторонник ИГ

Возбуждено уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма"

4 мая, 2017 10:46

https://report.az/storage/news/b4ba20570830bf6c55ef76b7d9043e59/ce42bffc-8680-4ab2-aa48-a5d08e8639f3_292.jpg Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники управления ФСБ России по Магаданской области задержали предполагаемого сторонника террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ведомства. "Задержанный - житель областного центра", - уточняется в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма".

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