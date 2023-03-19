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В Магадане объявили режим ЧС после череды снежных циклонов

В Магадане объявили режим ЧС после череды снежных циклонов Власти Магадана объявили режим ЧС в городе после череды снежных и тепловых циклонов, посещавших побережье региона на этой неделе.
В регионе
19 марта 2023 г. 14:55

Власти Магадана объявили режим ЧС в городе после череды снежных и тепловых циклонов, посещавших побережье региона на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан.

Полуторамесячная норма снега выпала в Магадане с начала текущей недели. Коммунальные службы Магадана перешли на усиленный режим работы в связи с пришедшей в регион чередой снежных циклонов из Японского моря. В Магадане и нескольких округах региона объявлена лавинная опасность.

"Принято решение с 18 часов 19 марта объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями, в связи с неблагоприятными условиями на уличной дорожной сети, в связи с неблагоприятными условиями на дворовых территориях города. Сейчас доложили, что последствие ветра и потепление создали проблему под кровлями от наледи и снегообразования", - сказал Гришан.

Он добавил, что сроки введения режима ЧС будут зависеть от скорости расчистки Магадана от снега.

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