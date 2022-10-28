В Кыргызстане отменяют введенный из-за коронавируса режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Кыргызстане в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, отменяется с 1 ноября.

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Кыргызстане в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, отменяется с 1 ноября.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина страны.

Соответствующее решение подписал глава правительства Акылбек Жапаров. Оно принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и снижением уровня заболеваемости в стране.

По информации Минздрава, все регистрируемые последнее время случаи заболевания COVID-19 протекают в легкой или бессимптомной формах, тяжелых и летальных случаев не наблюдается.

Весной 2020 года в Кыргызстане был введен режим ЧС, а в некоторых районах - режим чрезвычайного положения. Затем второй отменили, а первый действует по сей день.