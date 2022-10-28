О нас

В Кыргызстане отменяют введенный из-за коронавируса режим ЧС

В Кыргызстане отменяют введенный из-за коронавируса режим ЧС Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Кыргызстане в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, отменяется с 1 ноября.
В регионе
28 октября 2022 г. 19:21
В Кыргызстане отменяют введенный из-за коронавируса режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Кыргызстане в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, отменяется с 1 ноября.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина страны.

Соответствующее решение подписал глава правительства Акылбек Жапаров. Оно принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и снижением уровня заболеваемости в стране.

По информации Минздрава, все регистрируемые последнее время случаи заболевания COVID-19 протекают в легкой или бессимптомной формах, тяжелых и летальных случаев не наблюдается.

Весной 2020 года в Кыргызстане был введен режим ЧС, а в некоторых районах - режим чрезвычайного положения. Затем второй отменили, а первый действует по сей день.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kyrgyzstan cancels state of emergency introduced due to coronavirus

Экслюзивные новости

Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi