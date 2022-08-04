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В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 

В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе  Официальная Москва обеспокоена последними событиями в регионе Южного Кавказа в связи с обострением ситуации и призывает стороны к сдержанности.
В регионе
4 августа 2022 г. 15:13
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 

Официальная Москва обеспокоена последними событиями в регионе Южного Кавказа в связи с обострением ситуации и призывает стороны к сдержанности.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, мы очень внимательно наблюдаем, мы, естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации, мы призываем стороны к сдержанности, главное, к выполнению всех положений известных документов трехсторонних", - заявил Песков.

Тесные контакты РФ с Арменией на различных уровнях позволят прояснить вопросы, которые есть у Еревана по поводу работы российских миротворцев, считает Песков.

"Есть трехсторонние документы, которые являются главной отправной точкой. Главное - выполнять все обязательства, которые стороны взяли по этим документам. Если есть вопросы, то, безусловно, на них надо отвечать", - заявил Песков, добавив, что имеющиеся тесные контакты на различных уровнях с армянской стороной позволят прояснить все вопросы.

Сегодня на заседании правительства премьер Армении Никол Пашинян заявил, что последние события в Карабахе вызывают ряд вопросов по деятельности российских миротворцев.

Песков также сообщил, что телефонный разговор между президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в ближайшее время не планируется, но может состояться при необходимости.

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Версия на английском языке Kremlin comments on latest developments in Karabakh

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