В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе

Официальная Москва обеспокоена последними событиями в регионе Южного Кавказа в связи с обострением ситуации и призывает стороны к сдержанности.

Официальная Москва обеспокоена последними событиями в регионе Южного Кавказа в связи с обострением ситуации и призывает стороны к сдержанности.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, мы очень внимательно наблюдаем, мы, естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации, мы призываем стороны к сдержанности, главное, к выполнению всех положений известных документов трехсторонних", - заявил Песков.

Тесные контакты РФ с Арменией на различных уровнях позволят прояснить вопросы, которые есть у Еревана по поводу работы российских миротворцев, считает Песков.

"Есть трехсторонние документы, которые являются главной отправной точкой. Главное - выполнять все обязательства, которые стороны взяли по этим документам. Если есть вопросы, то, безусловно, на них надо отвечать", - заявил Песков, добавив, что имеющиеся тесные контакты на различных уровнях с армянской стороной позволят прояснить все вопросы.

Сегодня на заседании правительства премьер Армении Никол Пашинян заявил, что последние события в Карабахе вызывают ряд вопросов по деятельности российских миротворцев.

Песков также сообщил, что телефонный разговор между президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в ближайшее время не планируется, но может состояться при необходимости.